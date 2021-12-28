Греция вводит новогодний карантин

Власти Греции приняли решение усилить на две недели карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом в ночь на вторник, 28 декабря, информировало издание The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По его данным, чтобы сдержать в стране всплеск заболеваемости COVID-19, с 3 по 16 января будут действовать дополнительные меры, которые коснутся в основном ночных развлекательных заведений.

Так, в указанный период бары и рестораны должны будут закрыться в полночь, а максимальное число посетителей за столиком не должно превышать шесть человек. В случае нарушений Минздрав грозит запретить музыку в таких заведениях.

Кроме того, ограничивается посещение спортивных мероприятий до 10% вместимости, но не больше 1000 человек. Посетителям учреждений по уходу за пожилыми людьми будет разрешено навещать пациентов, если они смогут предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение предыдущих 48 часов.

Также правительство обяжет жителей носить маски с высоким уровнем защиты в супермаркетах, общественном транспорте и заведениях общепита.

Отметим, в воскресенье в Греции зафиксировано рекордное с начала пандемии число новых случаев коронавируса и смертей на его фоне - 9284 и 66 соответственно.