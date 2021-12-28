Франция вводит новые ограничительные меры из-за нового "омикрон"-штамма коронавируса. Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С 3 января в стране необходимо по возможности перевести всех сотрудников на удаленный режим работы. Массовые мероприятия внутри помещений ограничат до 2 тысяч человек, на улице - до 5 тысяч человек. Ношение масок станет обязательным в центрах городов. Также вводится запрет на еду и питье в транспорте дальнего следования.

Кроме того, правительство сократило с четырех до трех месяцев рекомендуемый срок между ревакцинациями.

При этом власти отказались от введения локдауна или новогоднего комендантского часа. Школы откроются, как и планировалось, 3 января.

Представляя новые меры по борьбе с коронавирусом, глава правительства страны Жан Кастекс назвал пандемию "фильмом, который никак не кончается".