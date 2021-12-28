В США сократили срок самоизоляции для "бессимптомников" с положительным COVID-тестом

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в понедельник сократили с десяти до пяти дней рекомендуемый срок самоизоляции для людей с положительным тестом на коронавирус, но без симптомов заболевания, передает Axios, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Также до пяти дней сокращен рекомендуемый срок самоизоляции для людей, контактировавших с инфицированными коронавирусом. После завершения периода самоизоляции и "бессимптомникам", и контактировавшим с больными COVID-19 придется еще пять дней строго соблюдать масочный режим.

Axios поясняет, что решение сократить срок самоизоляции продиктовано нарастающим дефицитом сотрудников, вынужденных уходить на самоизоляцию на фоне распространения в США штамма "омикрон". Как заявила директор CDC Рошель Валенски, это попытка найти баланс с учетом знаний о коронавирусе и кампании по бустерной вакцинации.

Также интернет-портал напоминает, что на прошлой неделе срок самоизоляции для медработников, сдавших положительный тест на коронавирус, но не имеющих симптомов заболевания, был сокращен с десяти до семи дней.

В Соединенных Штатах в течение прошлой недели резко возросло число случаев заражения "омикроном", этот штамм стал доминирующим в стране.