Президент Молдовы отказалась вести страну в НАТО

Молдова не представляет угрозы ни для одного соседнего государства, а потому не планирует вступать ни в один военный альянс, в том числе НАТО. Об этом заявила президент республики Майя Санду, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"У нас в Конституции написано, мы нейтральная страна. Никто Конституцию не менял, нет сегодня такой инициативы", - сказала глава государства. Она пояснила, что отказ от военных блоков - принципиальная позиция страны, которая желает вести мирные переговоры ради "движения вперед".

Санду добавила, что стране пока рано задумываться о сроках вступления в Евросоюз (ЕС) из-за невыполнения властями "домашней работы", предусмотренной соглашением об ассоциации. "Пока мы далеки от выполнения этих условий", - подчеркнула президент.