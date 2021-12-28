Десятки тысяч сирийских детей заговорят по-русски

Десятки тысяч сирийских детей скоро смогут научиться говорить и писать по-русски. Помочь поставить преподавание языка на поток должна делегация российских учителей, которые прилетели в столицу республики. Они привезли с собой лучшие методики и опыт старейшего педагогического вуза нашей страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в Дамаске хотят поставить на поток обучение преподавателей русского. Для этого в столицу Сирии приехали представители МПГУ.

"Мои уважаемые коллеги нашли здесь очень заинтересованную студенческую аудиторию. Мы думаем, что продвижение русского будет осуществляться и на уровне университета и на уровне средних школ, но для этого нужна подготовка учителей русского языка, и этой подготовке мы можем помочь", - сказала директор Института филологии Московского педагогического государственного университета Елена Чернышова.

Друзья-студенты Ариша и Сухеб уже изучают русский три года. Он хочет стать переводчиком, она - учителем. Пока язык дается Арише непросто. Но девушка старательно выговаривает сложные фразы.

"Да, это очень сложно, но интересно... Иностранные языки для меня... Я люблю эта русский язык", - говорит она.

Наставники из МПГУ говорят, что через год в Дамаске уроки русского будут доступнее, а качество филологического образования существенно подрастет. К проекту подключились благотворительные организации.

"Здесь будут преподаватели от Министерства просвещения и будут директора школ и организации, с которыми мы работаем, с которыми мы планируем в следующем году также открывать классы изучения русского языка", - говорит руководитель союза "Христианский мир" Алексей Черкезов.

Уровень форума настолько высок, что в нем участвует даже министр образования Сирии. Сейчас в этой стране изучают русский язык с седьмого класса школы.

"У нас сейчас только в старшей школе русский язык изучают 30 тысяч детей-школьников. Преподавателей не хватает, поэтому подобные мероприятия, как сегодня, способствуют продвижению и развитию русского языка", - говорит министр просвещения Сирии профессор Дарем Таббаа.

Первые ученики - дети военных, погибших в войне с терроризмом. Этот мальчик хочет стать летчиком, а учиться рассчитывает в России. Самые главные слова на русском он уже выучил.

"Привет. Как дела? Хорошо, спасибо", - говорит он.

Интерес к русской культуре в Сирии неподдельный, настоящий. Вот что мы нашли на книжном развале в центре Дамаска. Достоевский, Тургенев, Толстой - "Анна Каренина" с Кирой Найтли на обложке и, наконец, роман Максима Горького "Мать". Все знают этот плакат на обложке, но здесь несколько в другом качестве.