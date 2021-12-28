В Калифорнии разбился и взорвался самолет

Срочные сообщения сейчас приходят из американской Калифорнии. Там в Сан-Диего упал небольшой самолет, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Он начал терять высоту, зацепился за электрические провода и упал в жилом районе.

Сразу после удара о землю прогремел взрыв, судно загорелось. Сейчас его пытаются потушить спасатели. Информации о том, сколько человек находилось на борту и есть ли жертвы, не поступало.