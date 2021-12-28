https://news.day.az/world/1420868.html В Калифорнии разбился и взорвался самолет - ВИДЕО
В Калифорнии разбился и взорвался самолет - ВИДЕО
Срочные сообщения сейчас приходят из американской Калифорнии. Там в Сан-Диего упал небольшой самолет, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Он начал терять высоту, зацепился за электрические провода и упал в жилом районе.
Сразу после удара о землю прогремел взрыв, судно загорелось. Сейчас его пытаются потушить спасатели. Информации о том, сколько человек находилось на борту и есть ли жертвы, не поступало.
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