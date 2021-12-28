Появились кадры с места крушения вертолета Ми-2 под Ижевском

В сети появилось видео с места крушения вертолета Ми-2, который разбился под Ижевском. Кадры публикует "Подъем" в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На кадрах видно, что в ветках деревьев находится поврежденный от падения вертолет.

О крушении Ми-2 в Удмуртии стало известно в понедельник, 28 декабря. Воздушное судно совершало облет нефтепровода, на борту находились два человека.

Спасатели обнаружили упавший вертолет спустя десять часов после начала поисковой операции - на момент обнаружения воздушного судна все члены экипажа были живы. Пилот вертолета умер после того, как его передали медикам. Второго члена экипажа госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии, сообщили в региональном Минздраве.