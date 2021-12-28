Жуткое ДТП в Киеве: водитель вылетел на встречную полосу

В Киеве произошло ДТП, которое заблокировало движение. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает Telegram-канал Киев оперативный, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Авария случилась на проспекте Лобановского в сторону Севастопольской площади. Информация о пострадавших уточняется.

"По всей видимости, автомобиль Skoda начало заносить, водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу", - говорится в одном из сообщений.