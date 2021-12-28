Мужчина захватил отделение банка в Черногории

Мужчина по имени Эдин Бегзич захватил отделение банка NLB в городе Бар на юге страны и угрожает взорвать его. Об этом сообщил во вторник черногорский портал CdM, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, окружающие здания были эвакуированы, полиция в настоящее время ведет переговоры с Бегзичем.