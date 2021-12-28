https://news.day.az/world/1420936.html Мужчина захватил отделение банка в Черногории
Мужчина захватил отделение банка в Черногории
Мужчина по имени Эдин Бегзич захватил отделение банка NLB в городе Бар на юге страны и угрожает взорвать его. Об этом сообщил во вторник черногорский портал CdM, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, окружающие здания были эвакуированы, полиция в настоящее время ведет переговоры с Бегзичем.
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