Камера сняла похищение мужчины тремя преступниками под Москвой

В Московской области задержали трех мужчин по подозрению в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По ее словам, задержать их удалось сотрудникам Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из Орехово-Зуевского городского округа.

"По предварительным данным, в ночное время злоумышленники, находясь на Коммунистической улице в подмосковном городе Дрезна, под угрозой применения насилия посадили местного жителя в автомобиль и вывезли в город Орехово-Зуево. В одном из подъездов многоквартирного дома похитители стали избивать потерпевшего и требовать денежные средства, которые он им якобы должен. После этого мужчину отпустили и пригрозили физической расправой, если он в течение двух недель не отдаст деньги. Испугавшись за свою жизнь, гражданин обратился в полицию", - заявила Волк.

МВД обнародовало запись с камеры наблюдения, на которой запечатлено похищение мужчины. На кадрах видно, как его заставляют сесть в машину.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейским при поддержке коллег из Росгвардии удалось задержать подозреваемых в совершении похищения. Выяснилось, что один из них уже имел ранее судимость.

Кадры задержания также были обнародованы МВД.

Волк отметила, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям 126 и 163 УК РФ "Похищение человека" и "Вымогательство". Двоим фигурантам дела уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Еще один находится под домашним арестом.

Полицейские также установили еще один эпизод вымогательства, к которому мог быть причастен один из подозреваемых.