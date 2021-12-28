США отменили гуманитарные рейсы из Афганистана

Власти США отменили гуманитарные рейсы из Кабула из-за опасения, что участники "Талибана" могут использовать авиамаршрут для выезда из страны и дальнейшего поиска денег для обеспечения своей деятельности. Об этом сообщает The Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Источники издания сообщают, что талибы выдвинули требование брать своих сторонников в качестве пассажиров на каждый рейс авиакомпании Qatar Airways, которую зафрахтовали власти США для гуманитарных перелетов. Предполагается, что исламские фундаменталисты таким образом хотят попасть за рубеж для поиска денег для нового руководства Афганистана.

Разбирательство, которое было инициировано авиакомпанией, привело к временной остановке регулярных рейсов с середины декабря. Дата возобновления полетов остается неизвестной.