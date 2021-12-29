Китай пожаловался на спутники Маска

Китай обратился с официальной жалобой в ООН на спутники Starlink, запущенные компанией SpaceX Илона Маска. В Пекине заявили, что они за последний год дважды едва не столкнулись с китайской космической станцией. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчет, представленный Пекином в Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В документе говорится, что инциденты произошли 1 июля и 21 октября.

По словам Пекина, у космической станции было две "близкие встречи" со спутниками Starlink.

Китай призвал ООН напомнить США о соблюдении договора о регулировании космического пространства. Отмечается, что "Китай хочет попросить генерального секретаря Организации Объединенных Наций распространить вышеупомянутую информацию всем государствам-участникам Договора о космосе" и что государства-участники должны "нести международную ответственность" за национальную деятельность, осуществляемую как правительственными, так и неправительственными органами в космосе.

Джонатан Макдауэлл, астрофизик из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики, сказал The Guardian, что столкновение не является редким явлением в космосе, но за последние годы такие инциденты чаще из-за количества и скорости запуска спутников. По его словам, американской космической станции за последние 10 лет приходилось несколько раз уклоняться от китайских военных противоспутниковых испытаний в 2007 году.