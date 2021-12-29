Загадочный «танк-призрак» выловили в Индонезии

В Индонезии военные выловили плававший в море загадочный танк. Об этом сообщает "РГ: Русское оружие", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, некоторое время назад неопознанный объект, напоминающий боевую машину, приблизился к индонезийской буровой платформе, располагающейся недалеко от берега. Вскоре он исчез - вероятно, его унесло течением. Специалисты Военно-морских сил (ВМС) страны попытались отыскать "танк-призрак", однако тогда сделать это им не удалось.

Спустя некоторое время танк снова попал в поле зрения военных, и на этот раз его смогли взять на буксир и оттащить к ближайшей базе ВМС. В итоге, отмечает "РГ: Русское оружие", оказалось, что индонезийцы заполучили не настоящую боевую машину, а муляж, напоминающий китайский легкий танк Type 15/ZTQ-15 со 105-миллиметровой пушкой. Известно, что ранее данную машину хотели поставить на вооружение морской пехоты Народно-освободительной армии Китая (НОАК), однако оригинал держаться на воде не способен.

Как предполагает издание, обнаруженный макет был изготовлен в Китае для неких целей, но затем его смыло волнами и унесло в море. В итоге муляж смог доплыть до берегов Индонезии. "Не обязательно его владельцами являются какие-то военные структуры - в Китае существует масса фирм, занимающихся изготовлением полномасштабных копий военной техники", - отмечает газета.

В октябре сообщалось, что военные НОАК задействуют муляжи основных боевых танков для тренировки экипажей. В частности, стало известно, что для обучения будущих танкистов используют надувные макеты основных боевых танков Type 99A, которые повторяют габариты и внешность настоящей машины.