Билл Гейтс раскрыл план по спасению Земли

Бывший глава Microsoft Билл Гейтс опубликовал статью, в которой рассказал, что может спасти планету. По его словам, новая промышленная революция поможет создать зеленую экономику и сократить количество парниковых выбросов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Нам нужны новые способы выращивания продуктов питания, изготовления вещей, передвижения, выработки электроэнергии, обогрева и охлаждения наших зданий без выброса парниковых газов", - написал Гейтс.

Он подчеркнул, что времена, когда "правительства и корпорации могли давать приземленные, обнадеживающие обещания" и не выполнять их, закончились.

Миллиардер признал, что это очень амбициозная цель. Однако сооснователь Microsoft надеется, что уже в 2022 году власти разных стран и частные компании создадут новые операционные модели, которые ускорят переход к чистой экономике.

"Я с нетерпением жду предстоящего года и считаю, что мы находимся только в начале революции, которая будет основана на чистых технологиях следующего поколения", - заключил миллиардер.