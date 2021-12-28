Иранская ядерная сделка: восьмой раунд переговоров станет последним?

В Вене ускорились переговоры по иранской ядерной программе между Тегераном и "пятеркой" посредников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, цель восьмого раунда, начавшегося 27 декабря, - восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в первоначальном виде и возвращение США в этот многосторонний формат.

В 2018 году Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения и ввёл дополнительные нефтяные санкции в отношении Ирана.

"Вернуть к жизни Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) означает снятие американских санкций и взятие на себя обязательств Ираном. Мы работаем именно над этим результатом, никаких обходных путей или спекуляций не рассматривается. Нам нужен такой текст соглашения, который будет включать в себя конкретные шаги как для Ирана, так и для США", - отметнил Энрике Мора, заместитель генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС.

Глава МИД Израиля напомнил США, России, Китаю, Великобритании и Франции, что недопущение превращения Ирана в ядерную державу - главная задача израильской внешней политики.

"Иран уже не раз обманывал мировое сообщество. Все, чего добиваются власти страны - это отмена санкций, которая позволит вливать миллиарды долларов в ядерную программу, финансировать движение Хезболлах, Сирию и сеть террористов по всему миру", - заявил Яир Лапид, министр иностранных дел Израиля.

На прошлой неделе Иран произвёл испытание баллистических ракет в Персидском заливе, которое сопровождалось угрозами в адрес еврейского государства со стороны иранских военных.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил Твиттере, что участники настроены завершить работу над соглашением "в ближайшее время"