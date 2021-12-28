В Вене приостановят переговоры по ядерной сделке с Ираном

Переговоры в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) приостановятся на три дня. Об этом сообщило во вторник иранское агентство IRNA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, участники завершат консультации в австрийской столице в четверг 30 декабря и вернутся за стол переговоров 3 января 2022 года.

В понедельник в Вене, где с апреля идут переговоры по иранской ядерной сделке, начался восьмой раунд консультаций в рамках заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению СВПД. Отмечалось, что все стороны стремятся к восстановлению СВПД в первоначальном виде.