В Нью-Йорке выросло число госпитализаций детей с COVID-19

В США, в штате Нью-Йорк, число госпитализаций детей с COVID-19 выросло в пять раз. Об этом сообщает The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По всей стране госпитализировали две тысячи детей - речь идет о росте почти на 31 процент за десять дней. Всего за прошедшую неделю в США число инфицированных коронавирусом детей и подростков выросло до 170 тысяч. По данным газеты, всплеск связан с появлением нового омикрон-штамма заболевания.