В Сирии дети подорвались на мине

В Сирии пятеро детей получили тяжелые ранения в результате взрыва старой мины в сельской местности возле города Африн. Об этом накануне сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"В результате подрыва мины в районе Маабатли в сельской местности Африн северо-западнее Алеппо пятеро детей получили серьезные ранения", - говорится в сообщении.

Пострадавших перевезли в полевые госпитали района.

В связи с инцидентом SOHR призвал все соответствующие международные организации активизировать в Сирии работу по изъятию неразорвавшихся боеприпасов.