https://news.day.az/world/1421074.html В Сирии дети подорвались на мине
В Сирии дети подорвались на мине
В Сирии пятеро детей получили тяжелые ранения в результате взрыва старой мины в сельской местности возле города Африн. Об этом накануне сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
"В результате подрыва мины в районе Маабатли в сельской местности Африн северо-западнее Алеппо пятеро детей получили серьезные ранения", - говорится в сообщении.
Пострадавших перевезли в полевые госпитали района.
В связи с инцидентом SOHR призвал все соответствующие международные организации активизировать в Сирии работу по изъятию неразорвавшихся боеприпасов.
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