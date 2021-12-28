Эмир Кувейта издал распоряжение о формировании нового правительства страны

Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах подписал распоряжение о формировании нового правительства страны во главе с шейхом Сабахом Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом, который ранее уже возглавлял кабмин эмирата. Об этом сообщило во вторник кувейтское государственное агентство KUNA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется, в состав нового правительства вошли 15 человек, некоторые из них были переназначены. В частности, свой портфель сохранил глава министерства нефти и высшего образования Мухаммед Абдель Латиф аль-Фарес. Заместителем премьер-министра, министром обороны вновь стал Хамад Джабер Али ас-Сабах.

Должность министра финансов и государственного министра по экономическим делам и инвестициям получил Абдель Ваххаб Мухаммед ар-Рашид, возглавлявший ранее совет директоров Кувейтского экономического общества.

Как уточняется, глава кабмина уже встретился с наследным принцем Кувейта шейхом Машаалем аль-Ахмедом ас-Сабахом, который несколько недель назад указом главы государства был наделен рядом полномочий эмира, в частности утверждать премьер-министра и министров, а также принимать их отставки и отстранять от занимаемых ими должностей.

После отставки кабинета министров в середине ноября эмир Кувейта вновь назначил шейха Сабаха Халеда аль-Хамада ас-Сабаха премьер-министром страны и поручил ему формирование нового правительства. Таким образом, он уже в четвертый раз начиная с 2019 года возглавит кувейтский кабмин.