Стала известна дата публикации итогового отчета комитета, расследующего штурм Капитолия

Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США по расследованию произошедшего 6 января штурма Капитолия выпустит свой окончательный отчет осенью следующего года. Об этом во вторник сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники в комитете, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При этом промежуточный отчет расследования с первоначальными выводами будет опубликован к лету 2022 года, отмечает телеканал. В то же время в комитете не исключили изменение сроков публикации этих документов.

6 января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.