Мощный взрыв произошел недалеко от аэропорта Кабула

Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана во вторник. Как сообщило местное агентство Asvaka, инцидент произошел в столичном квартале Ария на трассе, которая напрямую ведет к зданию международного аэропорта Кабула, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, был взорван автомобиль, принадлежавший боевикам захватившего власть в стране радикального движения "Талибан". Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало. Представители талибов пока не давали комментариев этого инцидента.

В последние недели в Кабуле участились случаи взрывов, практически за каждый из них ответственность на себя брали боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Между тем представители талибов неоднократно заявляли, что ИГ не представляет никакой угрозы для Афганистана.