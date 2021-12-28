В Швейцарии зафиксировали рекордный суточный прирост случаев COVID-19

Рекордно высокий прирост числа заразившихся коронавирусом за сутки зарегистрирован в Швейцарии. Как сообщило во вторник Федеральное управление здравоохранения, за последние 24 часа было выявлено 13 375 новых инфицированных, а их общее количество за время пандемии достигло 1 276 781, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Предыдущий рекордный показатель был зарегистрирован 8 декабря, когда в течение суток врачи установили 12 598 случаев заражения.

По данным управления здравоохранения, за последние 24 часа из-за коронавируса в Швейцарии умерли 17 человек. С начала пандемии общее число летальных исходов достигло 11 817.

Швейцария с середины октября переживает пятую по счету волну пандемии. Доминирующим в стране стал омикрон-штамм коронавируса. В связи с высокими темпами распространения инфекции и быстрым заполнением отделений интенсивной терапии правительство ввело до 24 января обязательный дистанционный режим работы, а рестораны, кинотеатры и спортзалы, куда раньше пускали со справками об отрицательном результате ПЦР-теста на ковид, теперь разрешено посещать только вакцинированным или переболевшим при предъявлении подтверждающего документа. Установлены ограничения для частных встреч: в них могут участвовать не более 10 человек, если хотя бы один из участников в возрасте 16 лет и старше не привит и не переболел.

По данным на 28 декабря, отделения интенсивной терапии Швейцарии заполнены пациентами на 78,6%. При этом 38,9% приходится на больных COVID-19.