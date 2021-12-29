Франция бьёт новый антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

Французские медицинские службы за последние сутки выявили почти 180 тыс. инфицированных коронавирусом, что почти в два раза превышает предыдущий антирекорд. Об этом проинформировало в субботу Национальное агентство общественного здравоохранения при Минздраве страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 28 декабря [за минувшие 24 часа выявлено] 179 807 подтвержденных новых случаев", - отмечается в сообщении. Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован 25 декабря, когда во Франции были выявлены 104,6 тыс. заразившихся.

По данным агентства, по состоянию на вторник в больницах по всей стране находится 17,4 тыс. заболевших COVID-19. Днем ранее этот показатель составлял 16,9 тыс. человек. В прошлый вторник, 21 декабря, было 16 тыс. человек. Сообщается, что за предыдущие сутки умерло 242 человека.

В стране идет активная кампания по вакцинации населения. По состоянию на 27 декабря полностью вакцинацию прошли более 51,6 млн человек. Бустерную дозу прививки сделали около 22,5 млн человек. Население республики составляет в настоящее время более 67 млн человек.

В понедельник правительство приняло решение сократить предусмотренную паузу между второй дозой и бустерной вакцинацией с четырех до трех месяцев. Минздрав также не исключает возможность введения четвертой дозы вакцины.