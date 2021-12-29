В Махачкале произошла массовая драка

Порядка 40 человек приняли участие массовой потасовке в Махачкале. Задержаны 7 человек. Об этом сообщается на сайте регионального МВД, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня в Советский отдел полиции поступило сообщение о том, что в 17:00 (18:00 по бакинскому времени) на пересечении улиц Коркмасова и Гамида Далгатова произошел конфликт. На место незамедлительно прибыли наряды полиции, которые установили, что произошла перепалка между местным жителем и 38-летним работником подрядной организации. Она переросла в конфликт, в котором приняли участие примерно 40 человек. Семь активных участников инцидента, не подчинившихся законным требованиям полицейских, были задержаны и доставлены в отдел полиции",- говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские для обеспечения общественного порядка потребовали от собравшихся прекратить нарушения порядка и разойтись. Для пресечения агрессивных действий сотрудники полиции произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух.

"В результате применения оружия никто не пострадал. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего",- отмечается на сайте.