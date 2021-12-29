Россия выделит $4 млн на борьбу с пластиком в Каспийском море

Россия в 2021-2024 годах направит $4 млн на реализацию совместного с Программой развития ООН (ПРООН) проекта по борьбе с пластиком в Каспийском море. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Внести в 2021-2024 годах за счет средств федерального бюджета до $4 млн в бюджет Программы развития ООН на финансирование расходов, связанных с реализацией совместного проекта ПРООН и Программы ООН по окружающей среде "Оказание содействия в выработке системного подхода к решению проблемы морского мусора и пластика в Каспийском море", в том числе в 2021 году - до $744,8 тыс., в 2022 году - до $1 млн, в 2023 году - $1,3 млн и в 2024 году - до $859,8 тыс.", - говорится в сообщении.

МИД РФ поручено проинформировать ПРООН о принятом решении.