В Йемене прогремел мощный взрыв в районе аэропорта

Мощный взрыв произошел в районе аэропорта города Атак, административного центра провинции Шабва на юге Йемена. Об этом сообщил местный новостной портал Aden al-Gad, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По предварительной информации, инцидент произошел в результате запуска баллистической ракеты мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах" по населенному пункту, который находится под контролем сил международно признанного правительства Йемена.

27 декабря сотни бойцов "Гигантских бригад", подконтрольных возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции и включающих в себя представителей Южного переходного совета, начали наступление в направлении трех богатых нефтью южных районов указанной провинции (Байхан, Эйн и Усайлан), которые в сентябре были захвачены хуситами.

Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, с целью поддержки вооруженных сил, верных президенту Абд Раббо Мансуру Хади. Война в Йемене привела к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.