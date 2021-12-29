https://news.day.az/world/1421203.html Молодожены сэкономили на свадьбе и устроили банкет зимой на улице - ВИДЕО
Молодожены сэкономили на свадьбе и устроили банкет зимой на улице - ВИДЕО
Гости на свадьбе в Китае были вынуждены зимой сидеть на улице под открытым небом. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Таким образом жених с невестой решили сэкономить на ресторане и устроили банкет во дворе дома.
По информации СМИ, свадьба проходила в провинции Ганьсу, а на улице во время застолья было -9°С. Кроме того, шел снег, однако гостей, сидевших за столами в зимней одежде, это обстоятельство, кажется, не смущало.
Одна из гостей по фамилии Ма рассказала, что у людей было хорошее настроение: все веселились, ели, пили и шутили, поддерживая праздничную атмосферу. О том, были ли заболевшие после торжества, не сообщается.
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