Молодожены сэкономили на свадьбе и устроили банкет зимой на улице

Гости на свадьбе в Китае были вынуждены зимой сидеть на улице под открытым небом. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Таким образом жених с невестой решили сэкономить на ресторане и устроили банкет во дворе дома.

По информации СМИ, свадьба проходила в провинции Ганьсу, а на улице во время застолья было -9°С. Кроме того, шел снег, однако гостей, сидевших за столами в зимней одежде, это обстоятельство, кажется, не смущало.

Одна из гостей по фамилии Ма рассказала, что у людей было хорошее настроение: все веселились, ели, пили и шутили, поддерживая праздничную атмосферу. О том, были ли заболевшие после торжества, не сообщается.