Австралийцу запретили выезжать из Израиля 8000 лет

44-летнему австралийцу Ноаму Хупперту запретили выезжать из Израиля до 9999 года до тех пор, пока он не выплатит миллионы долларов алиментов своим детям. Об этом сообщает Jerusalem Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание уточняет, что сумма алиментов на 2013 год, когда запрет вступил в силу, составляла $3,34 млн. Хупперт, работающий в фармацевтической компании должен выплачивать 5000 новых израильских шекелей каждому своему ребенку ежемесячно до тех пор, пока тем не исполнится 18 лет.

По его мнению, в Израиле распространена дискриминационная практика наказывать таким образом иностранцев, которые разводятся с израильскими женщинами. Он уточняет, что любая израильтянка при отсутствии желания договариваться о сумме алиментов во внесудебном порядке, может обратиться к властям и запросить у них запрет на выезд бывшему супругу.

"Как только отец получит решение о запрете выезда, он может быть заключен в тюрьму на срок до 21 дня, независимо от того, есть ли у него возможность платить алименты или нет - без какого-либо изучения его финансов. Ожидается, что мужчины будут платить 100% или даже больше своего дохода", - сообщил кинематографист Сорин Лука, который работает сейчас над кинолентой "Без права выезда", посвященной этой проблеме.

О распространенности такого рода ограничений сообщает и сайт Государственного департамента США, тем самым призывая американцев проявлять осмотрительность при заключении брака с израильтянками.