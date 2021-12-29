В ООН заявили о «холодной войне 2.0» в отношениях России и Запада

Первый заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе брифинга заявил, что в настоящее время в отношениях Москвы и Запада наблюдается "холодная война 2.0", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В беседе с журналистами дипломат вспомнил о событиях тридцатилетней давности и о распаде СССР.

"В то время все были, я бы сказал, очарованы Западом, все думали, что люди на Западе наши друзья, что они протягивают нам руку, что мы будем жить в лучшем мире, и никто больше никогда не будет вспоминать о "холодной войне", о Востоке и Западе. Но очень скоро мы увидели, что намерения наших коллег не такие невинные, как представлялось сначала", - сказал Полянский.

Он также заявил, что множество американцев и европейцев "эксплуатировали" Россию, предпринимали попытки "разделить страну и "сокрушить ее", а также "пытались продвигать сепаратизм" в РФ, "способствовать разногласиям между Россией и появившимися новыми государствами".

Кроме того, дипломат рассказал об обещаниях о том, что НАТО не станет двигаться на восток. Как указал он, сегодня на Западе либо утверждают, что не заявляли такого, либо прямо говорят, что обманули Москву, "что также не добавляет доверия в отношениях между Востоком и Западом".

"Первые 10 лет независимой России были очень сложными, проблемными, и мы действительно были на грани коллапса, экономическая ситуация была очень тяжелой. Но затем вначале 2000-х мы постепенно стали на колено, затем на ноги. И в момент, когда мы своего рода восстановили нашу национальную гордость, возможность жить в качестве независимого государства, Запад, США начали воспринимать нас в качестве угрозы. Сейчас мы имеем своего рода ремейк "холодной войны", "холодную войну 2.0", - продолжил первый зампостпреда.

Также он подчеркнул, что Россия "весьма озадачена", потому что причины для конфронтации между Востоком и Западом отсутствуют, так как "нет коммунистической идеологии". Однако конфронтация имеет место быть, и попытки представить Москву "врагом" тоже наблюдаются, отметил дипломат.

"Это наводит на определенные умозаключения, что вопрос был не в идеологии, а в геополитической борьбе, которая, к сожалению, возвращается", - добавил Полянский.