Названы главные риски для экономики в 2022 году

Замедление восстановления мировой экономики вследствие появления нового штамма коронавируса, высокие показатели инфляции в развитых странах и геополитическое обострение могут стать одними из основных вызовов для глобальной финансовой системы в 2022 году. Соответствующий прогноз опубликовала британская газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно изданию, эффект от обнаруженного в ноябре на юге Африки омикрон-штамма коронавируса уже ощущается в ряде секторов экономики по всему миру, которые вынуждены действовать в условиях новых ограничительных мер. При этом, как отметил экономист аналитического центра BCA Research Дхаваль Джоши, существует вероятность возникновения в скором времени еще более опасного варианта вируса, в результате чего может потребоваться возвращение к практике тотальных локдаунов.

Другим фактором, сдерживающим рост глобальной экономики, может стать высокая инфляция в развитых странах. Как напомнила газета, стремительный инфляционный рост, вызванный увеличением цен на энергоносители и нехваткой рабочей силы, "застал врасплох" в уходящем году Банк Англии, Федеральную резервную систему США и Европейский центральный банк.

Ранее Банк Англии выступил с прогнозом, что стоимость жизни в стране вырастет за год на 5% к апрелю 2022 года, после чего данный показатель начнет снижаться. О вероятности разгона инфляции в следующем году в США также предупреждал датский банк Saxo Bank, который рассчитал, что рост индекса может превысить 15% за календарный год, хотя пока такой сценарий выглядит не очень реалистичным.

Еще одним фактором развития мировой экономики в 2022 году эксперты назвали ситуацию в Китае. The Guardian полагает, что в ближайшее время в стране "могут столкнуться экономика и геополитика", учитывая якобы "националистическую риторику" председателя КНР Си Цзиньпина, "в особенности по отношению к Тайваню". Кроме того, специалисты предупредили о риске возникновения экономического кризиса в развивающихся странах, таких как Турция и Аргентина, в связи с девальвацией национальных валют. Издание также обратило внимание на возможность "краха финансовых рынков" с учетом замедления темпов роста глобальной экономики и, как следствие, более жестких мер кредитно-денежной политики со стороны центробанков.