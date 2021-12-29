Взрыв в больнице в Украине, есть жертвы

Возросло число погибших в Ивано-Франковской области в результате взрыва в Косовской центральной районной больнице. По последним данным, жертвами взрыва стали четыре человека. Об этом в среду, 29 декабря, в Facebook сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Один человек погиб от болезни COVID-19, трое - от пожара", - уточнила глава Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Также по ее словам, еще трое человек пострадали от взрыва. Их направили в Ивано-Франковскую областную больницу.

"Им предоставляется весь спектр помощи", - сказала Онищук.

Она подчеркнула, что все экстренные службы города работают в экстренном режиме.

О причинах взрыва не сообщается.