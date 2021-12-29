Землетрясение у острова Крит

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в среду у побережья Греции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр землетрясения располагался в 75 км к югу от города Ираклион (население - около 137 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 67 км.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.