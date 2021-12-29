В Иране поезд сошел с рельсов.

Как передает Day.Az со ссылкой на IRNA, грузовой поезд, следовавший из Тегерана в Мазандаран, сошел с рельсов. В результате перевернулись 14 вагонов.

Движение пассажирских поездов в данном направлении приостановлено.

В настоящее время ведутся работы по очистке железнодорожного полотна.