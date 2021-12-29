https://news.day.az/world/1421286.html В Иране поезд сошел с рельсов - ФОТО - ВИДЕО
В Иране поезд сошел с рельсов - ФОТО - ВИДЕО
В Иране поезд сошел с рельсов.
Как передает Day.Az со ссылкой на IRNA, грузовой поезд, следовавший из Тегерана в Мазандаран, сошел с рельсов. В результате перевернулись 14 вагонов.
Движение пассажирских поездов в данном направлении приостановлено.
В настоящее время ведутся работы по очистке железнодорожного полотна.
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