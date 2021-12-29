Две семьи в Москве устроили драку на детской площадке из-за петарды

В Москве две семьи устроили драку прямо на детской площадке из-за взрыва петард. Инцидент произошел на Нижегородской улице.

Как передает Day.Az, в распоряжении РЕН-ТВ появились кадры, на которых запечатлен момент конфликта. По предварительным данным, конфликт начался с того, что мужчина со своими друзьями пришел на детскую площадку. Компания начала взрывать там петарды, одна из которых сработала прямо возле женщины. Та очень испугалась и убежала, но через какое-то время вернулась на место вместе со своим братом.

Мужчина выдвинул компании претензии из-за петарды и ударил одного человека. Тот решил ответить, что привело к потасовке. Мужчин начали разнимать. Через некоторое место на этой же детской площадке появились главы семей. Они также начали бросаться взаимными оскорблениями. Конфликт "отцов" перерос в новую драку. Точку в ней поставили лишь прибывшие на место происшествия полицейские.