Тунис зарегистрировал "Спутник Лайт" в качестве универсального бустера

Минздрав Туниса одобрил использование российской однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" в качестве универсальной бустерной инъекции на территории республики, сообщил в среду Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" в качестве универсального бустера министерством здравоохранения Туниса", - говорится в сообщении пресс-службы фонда.

В РФПИ отметили, что однокомпонентная российская вакцина одобрена уже более чем в 30 странах мира.

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V" (на основе аденовируса человека 26 серотипа rAd26).

Двухкомпонентная вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в Тунисе в конце января 2021 года. "Спутник V" одобрен уже в 71 стране с общим населением более 4 млрд человек.