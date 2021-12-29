В Нью-Йорке начали задерживать невакцинированных

В США невакцинированных жителей Нью-Йорка вынуждают уйти в подполье. Без сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста любой поход в магазин или ресторан может закончиться в полицейском участке.

Причём отношение к антиваксерам как к самым настоящим преступникам. И уже начались настоящие облавы. Всё выглядит как спецоперация в криминальном районе. В ресторан врываются силовики и проверяют абсолютно каждого.

Позиция властей - перед законом все равны, даже если тебе семь лет и ты просто пришёл в закусочную на день рождения друга.