Во Франции предложили увеличить штрафы за поддельные ковид-паспорта

Правительство Франции предложило увеличить размер штрафа за использование поддельных ковид-паспортов со 135 до 1000 евро за первое нарушение. Об этом сообщает The Local, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс осудил граждан, использующих фальшивые сертификаты о вакцинации. Правительство уже внесло новый законопроект о ковид-паспорте в парламент. В случае его принятия непривитые люди больше не смогут попасть в определенные места, показав отрицательный тест на коронавирус. Вход в некоторые публичные заведения будет доступен лишь полностью вакцинированным.

Проект содержит предложения и об ужесточении штрафов. Так, предоставление личного сертификата другому лицу будет караться взысканием в размере 750 евро. Кафе, бары и другие публичные заведения, пойманные на несоблюдении проверки пропусков, получат штраф в тысячу евро с угрозой закрытия за повторные нарушения денежным взысканием до 45 тысяч евро.