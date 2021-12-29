На Аляске сообщили о рекордно высокой температуре за всю историю наблюдений

На Аляску пришла аномальная для декабрьского периода "жара". Как сообщает The Guardian, среднесуточная температура в самом северном штате США составляет около 15,5℃, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На острове Кадьяк на юге страны воздух в воскресенье прогрелся до 19,4°C, что составило температурный рекорд. О необычно высокой температуре за всю историю наблюдений сообщили и в городе Уналашка на Алеутском полуострове. Там температура составила 13,3°C. При этом, вместо обычно сухой погоды, полуостров накрыли осадки в виде дождей.

В рецензируемом научном журнале Nature Communications ученые пришли к выводу, что в 2060-х годах, на Аляске дожди зимой станут более частым явлением, чем снег.

До этого сообщалось, что аномально высокая температура наблюдается также и в Гренландии. Так, на севере острова, в одном из самых северных жилых поселений мира, Каанааке, воздух прогревается до 8°C, а в столице автономного сообщества Нууке (Готхобе) - до 13°C.