https://news.day.az/world/1421466.html В США мужчина открыл огонь по полиции, заехавшей к нему в гости - ВИДЕО
В США мужчина открыл огонь по полиции, заехавшей к нему в гости - ВИДЕО
В американском Хьюстоне разыскиваемый за нарушение освобождения под залог 30-летний мужчина открыл огонь по полиции, заехавшей к нему в гости.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В ходе перестрелки был ранен один сержант полиции и убит старший офицер группы. Сам преступник так же получил смертельное ранение.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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