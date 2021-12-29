В США мужчина открыл огонь по полиции, заехавшей к нему в гости

В американском Хьюстоне разыскиваемый за нарушение освобождения под залог 30-летний мужчина открыл огонь по полиции, заехавшей к нему в гости.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В ходе перестрелки был ранен один сержант полиции и убит старший офицер группы. Сам преступник так же получил смертельное ранение.

Представляем вашему вниманию данное видео: