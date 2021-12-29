Жители китайского города, закрытого на карантин, жалуются на голод

Жители китайского города Сиань голодают из-за того, что не могут покинуть свои дома, сообщает Mirror. Местные власти запретили людям выходить на улицу из-за вспышки коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации СМИ, жителям 13-миллионого города разрешается покидать дома только в случае неотложной медицинской помощи или тестирования на COVID-19. Ограничения привели к тому, что у людей начали кончаться продовольственные запасы.

Желая привлечь внимания властей, местные пользователи соцсетей публикую посты, в которых жалуются на голод.

"Я умру от голода. Нет еды, меня не выпускают из дома, у меня уже заканчивается лапша быстрого приготовления. Пожалуйста, помогите мне", - написал один из жителей.

В администрации города пока никак не прокомментировали ситуацию. Сообщается, что в декабре в Сиане было зарегистрировано 810 случаев COVID-19.