Джонсон призвал жителей Великобритании "благоразумно" отметить Новый год
Жителям Великобритании следует проявить благоразумие при праздновании Нового года, сделав бустерную дозу вакцины от коронавируса, заявил в среду британский премьер Борис Джонсон, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Я разговаривал с врачами, которые говорят, что доля пациентов, которые не получили бустерную дозу, в отделениях интенсивной терапии достигает 90%. Если вы вообще не вакцинированы, то вероятность того, что вы попадете в больницу, в восемь раз выше", - приводят британские СМИ слова Джонсона.
По его словам, несмотря на то, что "омикрон" "очевидно мягче, чем "дельта", он "продолжает создавать реальные проблемы".
В Великобритании двумя дозами вакцины привито 82% населения, бустерную дозу получили 57% жителей страны старше 12 лет.
За период пандемии в Великобритании было выявлено более 12,3 млн случаев заражения вирусом и около 148 тыс. смертей от последствий заболевания.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре