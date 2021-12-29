Российские полицейские «построили» елку из служебных машин

В Калининграде местные полицейские "построили" елку из служебных автомобилей и сняли ее на видео. Ролик опубликован на сайте регионального управления МВД, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Все передвижения заняли у полицейских более трех часов. Когда елка была готова, на машинах включили проблесковые маячки. Такая иллюминация послужила гирляндой для импровизированной елки", - говорится в сообщении.

Елку сняли с высоты птичьего полета. Таким образом полицейские решили поздравить жителей города с новым годом.