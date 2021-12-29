В NASA наняли теологов для подготовки к контакту с инопланетянами

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) начало нанимать на работу теологов для того, чтобы определить как различные религии отреагируют на контакт с инопланетными формами жизни, пишет The Hill, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Космическое агентство наняло группу ученых для участия в программе Центра теологических исследований Принстонского университета, которому NASA предоставило грант в размере $1,1 млн.

На данный момент в NASA работают 24 теолога. В это число входит религиозный эксперт Эндрю Дэвисон, который уверен: контакт с внеземными формами жизни с каждым годом становится все реальнее. Миссия церковных служителей - подготовить человечество к этому событию.

По словам другого теолога, Карла Пилчера, ученым также необходимо рассмотреть последствия, которые могут возникнуть при обнаружении пришельцев. Сам мужчина тоже считает, что при таком количестве галактик и звезд, обнаружение внеземной жизни - вопрос времени.

Однако все священники едины во мнении: возможное существование инопланетян никак не опровергает веру в бога. По их мнению, если он создал людей и Землю, то мог сотворить и бесконечное множество планет, населенные жизнями.