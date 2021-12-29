Власти Франции подтвердили более 200 тыс. случаев COVID-19 за минувшие сутки

Заболеваемость COVID-19 во Франции продолжает стремительно расти и за минувшие сутки власти зафиксировали более 200 тыс. новых случаев. Об этом заявил в среду министр здравоохранения Франции Оливье Веран на слушаниях в Национальном собрании (нижняя палата парламента страны), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Согласно данным, которые вечером опубликует Национальное агентство общественного здравоохранения, по всей стране подтверждено 208 тыс. новых случаев коронавируса за последние 24 часа", - сказал он.

"Мы с такой ситуацией еще не сталкивались: в течение дня каждую секунду заболевает по два француза", - сказал он. С учетом текущей динамики и потенциальных данных по бессимптомным случаям, когда заболевшие не знают о своем диагнозе, министр предположил, что сейчас в стране насчитывается более миллиона активных случаев заболевания. По подсчетам властей, сейчас примерно 10% от общего населения страны можно причислить к категории людей, контактировавших с заразившимися.

Во вторник вечером Национальное агентство общественного здравоохранения при Минздраве Франции сообщало о рекордном на тот момент для страны заболеваемости коронавирусом: почти 180 тыс. случаев за 24 часа. По состоянию на вторник в больницах по всей стране находились 17,4 тыс. заболевших COVID-19.

В стране идет активная кампания по вакцинации населения. По состоянию на 28 декабря полностью вакцинацию прошли более 52,7 млн человек. Бустерную дозу прививки сделали около 23 млн человек. Всего в стране проживают около 67 млн человек.