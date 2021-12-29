Президент Палестины прибыл в Израиль

Министр обороны Израиля Бени Ганц принял главу Палестинской автономии Махмуда Аббаса. Это первый за более чем десятилетие визит Аббаса в Израиль, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Собеседники обсудили вопросы безопасности и возможность продолжения мирных переговоров, зашедших в тупик в 2014 году.

"Министр обороны проинформировал о своем намерении продолжать продвигать меры по укреплению доверия в экономической и гражданской областях в соответствии с соглашениями, достигнутыми во время предыдущей встречи", - говорится в заявлении пресс-службы Ганца.

Сам министр обороны сообщил журналистам, что на встрече стороны согласились с важностью "углубления координации в сфере безопасности и предотвращения терроризма и насилия".

Встреча продолжалась около 2,5 часов.

Предыдущая встреча между Ганцем и Аббасом состоялась в августе 2021 года в Рамалле - палестинском городе в центральной части Западного берега реки Иордан.