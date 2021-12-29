Google подала жалобу на решение российского суда

Компания Google подала кассационную жалобу в арбитражный суд Московского округа на решение суда в пользу ранее заблокированного канала "Царьграда" на платформе YouTube. Американская компания также направила в суд заявление о приостановлении исполнения судебного решения, следует из данных картотеки арбитражных дел, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

28 июля 2020 года компания Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, без предупреждения заблокировала канал "Царьград-ТВ", нарушив тем самым свои собственные пользовательские правила. Позднее в Google объяснили произошедшее тем, что учредитель телеканала - известный русский предприниматель и политический деятель Константин Малофеев - находится под санкциями США.

"Царьград" подал иск против компании Google. Благодаря поправкам, внесенным в Конституцию России, в одной из которых говорится о примате российского законодательства над иностранным, судом было принято решение в пользу телеканала.

16 декабря 2021 года девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил выводы арбитражного суда города Москвы о неправомерности действий компании группы Google по отключению аккаунта и YouTube-канала НАО "Царьград". По информации пресс-секретаря учредителя телеканала Валерия Рукобратского, суд также взыскал беспрецедентный для российской судебной практики астрент (судебную неустойку - прим. ТАСС) в 100 тыс. рублей в день, который будет увеличиваться в прогрессивном порядке еженедельно.