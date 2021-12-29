Китай разместил роботизированное вооружение на границе с Индией

КНР разместила роботизированное вооружение в Тибете на границе с Индией. Об этом сообщила в среду газета Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Власти КНР приняли решение разместить у границы с Индией роботизированные боевые установки для поддержки военнослужащих, испытывающих сложности из-за разреженного воздуха и низких температур в Гималаях.

Народно-освободительная армия Китая направила в Гималаи 88 беспилотных передвижных пулеметных установок Sharp Claw и около 120 беспилотных транспортных средств снабжения Mule-200, которые при необходимости также могут нести вооружение.

В мае 2020 года в горной области Ладакх на границе двух стран возникло противостояние, в результате которого произошли столкновения и были погибшие с обеих сторон. Индия и Китай стянули в этот район тяжелую артиллерию, танки и авиацию. После серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях в феврале Пекин и Нью-Дели начали взаимный отвод войск от линии границы, который до сих пор не завершен.