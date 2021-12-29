Цена газа в Европе снизилась

Цена газа в Европе по итогам биржевых торгов в среду снизилась до $1134 за тыс. куб. м после того, как большую часть дня держалась в районе $1200, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Общее снижение стоимости газа за день составило чуть более 9%.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1134 за тыс. куб. м, или €96,75 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).