В Шереметьево закрывают один из терминалов

Аэропорт Шереметьево с 30 декабря закрывает терминал F на неопределенный срок для технологического переоснащения.

"В целях эффективного использования инфраструктуры аэропорта с 00:00 30 декабря 2021 года в связи с проведением технологического переоснащения терминал F временно закрывается для пассажиров", - говорится в сообщении пресс-службы Шереметьево, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.