https://news.day.az/world/1421622.html В Шереметьево закрывают один из терминалов - на неопределенный срок
В Шереметьево закрывают один из терминалов - на неопределенный срок
Аэропорт Шереметьево с 30 декабря закрывает терминал F на неопределенный срок для технологического переоснащения.
"В целях эффективного использования инфраструктуры аэропорта с 00:00 30 декабря 2021 года в связи с проведением технологического переоснащения терминал F временно закрывается для пассажиров", - говорится в сообщении пресс-службы Шереметьево, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
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