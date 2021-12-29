Путин и Байден созвонятся

Президент США Джо Байден в четверг планирует провести телефонную беседу с российским лидером Владимиром Путиным.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом телекомпания CNN сообщила в среду со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн.

Байден хочет провести эту беседу, "поскольку считает, что в отношении России ничто не может заменить прямой диалог между лидерами", приводит телекомпания слова представителя СНБ.

Белый дом подтвердил, что Байден рассчитывает провести в четверг телефонный разговор с Путиным. Президент США намерен обсудить "спектр вопросов, в том числе предстоящее дипломатическое взаимодействие с РФ".